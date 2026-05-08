İletişim fakültelerinden dekan ve temsilciler İLDEK toplantısında

KKTC üniversitelerinin iletişim fakülteleri dekan ve temsilcileri, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğindeki 34'üncü Uluslararası İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Toplantısı’na katıldı.

Verilen bilgiye göre, dün başlayıp yarın tamamlanacak toplantıda KKTC üniversitelerini temsilen; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze ile Girne Amerikan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Yılmaz yer alıyor.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden iletişim fakültesi dekanları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; sektör-akademi ilişkileri ve iş birlikleri, yapay zekâ ve iletişim eğitimi, değişen iletişim ortamı doğrultusunda iletişim fakültesi müfredatlarının güncellenmesi, dijital dönüşüm süreçleri ve uygulamalı iletişim eğitimi gibi güncel konular ele alınıyor.

Panel ve oturumlarda, medya sektörünün beklentileri, iletişim eğitiminde yeni yaklaşımlar, disiplinlerarası çalışmalar ve iletişim fakültelerinin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Toplantıda ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından yükseköğretimde kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve üniversitelerde sürdürülen kalite çalışmaları üzerine bir konferans düzenleniyor.

İLDEK toplantısının, iletişim fakülteleri arasındaki akademik iş birliklerinin geliştirilmesine, ortak proje ve çalışmaların güçlendirilmesine ve iletişim eğitiminin geleceğine yönelik ortak vizyon oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.