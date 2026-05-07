AB raporu: Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çocuk yoksulluğu azalıyor, eşitsizlik sürüyor

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki çocukların sayısı son yıllarda azalsa da, sosyal eşitsizlikler ve temel hizmetlere erişimde ciddi sorunlar sürüyor. Raporda özellikle enerji yoksulluğu, eğitimden kopuş ve sağlık hizmetlerine erişimdeki yapısal sorunlara dikkat çekildi.

“Breaking the cycle of child poverty – strengthening the European Child Guarantee” başlıklı rapor, Çarşamba günü Komisyon Üyeleri Koleji toplantısının ardından yayımlandı. Rapora göre, risk altındaki çocuk sayısı 2019’da yaklaşık 37 bin iken, 2024’te 26 bine geriledi. Bu düşüşün hedefe yönelik sosyal politika uygulamaları sayesinde gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, “Kıbrıs Cumhuriyeti ulusal hedefini gerçekleştirdi ancak bu hedef düşük seviyede bir hedef olarak değerlendiriliyor” ifadelerine yer verilerek, daha güçlü sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri enerji yoksulluğu oldu. Risk altındaki çocukların yüzde 62,6’sının evlerini yeterince ısıtamayan hanelerde yaşadığı belirtilirken, bunun Avrupa Birliği içindeki en yüksek oran olduğu kaydedildi.

Ayrıca yoksulluk riski altındaki çocuklarla diğer çocuklar arasındaki eşitsizlik farkının yüzde 55,1’e ulaştığı belirtilerek, sosyal eşitsizliğin boyutuna dikkat çekildi.

Eğitim alanında ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nde erken okul terk oranının Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi. Rapora göre bu oran Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yüzde 11,3 olurken, AB ortalaması yüzde 9,3 seviyesinde kaldı.