FOLK-DER Makedonya'daki Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne katılacak
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Yetişkin Kadın A ekibi, Makedonya'da düzenlenecek 33'üncü Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne katılacak.
A+A-
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Yetişkin Kadın A ekibi, Makedonya'da düzenlenecek 33'üncü Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne katılacak.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, şenliğe katılacak ekipte eğitmen Laden Oymacı ve Kayra Muhtaroğlu; FOLK-DER Yönetim Kurulu'ndan Gülseren Kıray, Ömer Dereli ve Şifa Taşkıranlar bulunuyor.
Bu haber toplam 274 defa okunmuştur
Etiketler : Folk-Der