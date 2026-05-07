  FOLK-DER Makedonya'daki Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne katılacak
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Yetişkin Kadın A ekibi, Makedonya'da  düzenlenecek 33'üncü Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne katılacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, şenliğe katılacak ekipte eğitmen Laden Oymacı ve Kayra Muhtaroğlu; FOLK-DER Yönetim Kurulu'ndan Gülseren Kıray, Ömer Dereli ve Şifa Taşkıranlar bulunuyor.

