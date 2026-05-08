 “Öğretmeni cezalandırarak toplumu susturamazsınız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, öğretmen maaşlarından yapılan grev kesintilerine ilişkin yazılı açıklama yaparak, sendikaya ve öğretmenlere yönelik uygulamalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Karaoğulları açıklamasında, Mart ve Nisan aylarında HP Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı düzenlenen eylemlere KTOEÖS üyelerinin de katıldığını ifade ederek, bu süreçte sendikaya üye 2 bin 250 öğretmenin maaşlarından grev kesintisi yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, İlköğretim Dairesi Müdürü’nün kesintilerin sendikanın ilan ettiği saatler esas alınarak yapılması yönünde Maliye Bakanlığı’na talimat verdiği belirtilirken, Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Daire müdürlüklerinin ise farklı bir uygulamaya gittiği kaydedildi.

Karaoğulları, “Bu uygulama, KTOEÖS’e ve üyelerine dönük açık bir baskı ve sindirme girişimidir” ifadelerini kullanarak, yapılan kesintilerin bilinçli, kasıtlı ve yasa dışı olduğunu vurguladı.

Sendika olarak geri adım atmayacaklarını belirten Karaoğulları, “Açılan davalarla, maaş kesintileriyle, baskılarla ve tehditlerle öğretmeni susturacağını düşünenler başarılı olamayacaktır” dedi.

Açıklamada ayrıca, eğitim politikalarına yönelik eleştiriler de yer aldı. Karaoğulları, “KTOEÖS ve üyeleri anayasal haklarını kullanarak yürüttüğü onurlu mücadeleden asla geri adım atmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

KTOEÖS, açıklamasında kamusal ve laik eğitim vurgusu yaparak, sendikal mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.