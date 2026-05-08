Liderler ara bölgede bir araya gelecek

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün ara bölgede bir kez daha bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre görüşme, saat 16.00’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki konutunda gerçekleştirilecek.

Liderler en son 6 Nisan'da bir araya gelmişti.