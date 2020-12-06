TDP Gençlik’ten karantina ücreti tepkisi

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, hükümetin yurt dışından gelecek olan herkesten karantina ücreti alması kararına tepki gösterdi. Söz konusu karardan öğrencilerin muaf tutulmasını istedi.

Konuyla ilgili bir de imza kampanyası başlatan TDP Gençlik’in açıklaması şöyle:

“KKTC vatandaşları, özellikle yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin karantina ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kararını TDP Gençlik Örgütü olarak kabul etmemiz mümkün değildir!

Birleşik Krallık ve diğer üçüncü dünya ülkelerinde eğitim gören ve Noel dönemi okulların kapanmasıyla ülkelerine dönecek öğrenci arkadaşlarımız dövizin durumu ve pandemi koşulları dikkate alındığında bu karar altında ezilmişlerdir. Dileriz ve umarız ki, bu hatadan dönülsün; bunun için TDP Gençlik Örgütü her türlü işbirliğine açıktır ve mücadeleyi büyütmekte kararlıdır.

Daha önce otel ve casinolara sağlanan imtiyazlar dikkate alındığında devletin kendi çocuklarına bu konuda yanıt vermesi zaruridir!”