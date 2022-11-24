TC Merkez Bankası politika faizini tek haneye indirdi: Yüzde 9

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay faizlerin tek haneye düşürüleceği mesajını vermişti.

Erdoğan, "Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız, geçmişte bunu yaptık. 4,6'ya kadar biz faizi düşürdük. Enflasyon da o zaman 5,6'ya düşmüştü" demişti.