TC Merkez Bankası faiz yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49 çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), nisan ayı toplantısını Başkan Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirdi.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti.
Beklentiler faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
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