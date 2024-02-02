TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.
Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.
Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler : Hafize Gaye Erkan