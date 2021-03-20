TC-KKTC Enerji Anlaşması 5 yıl sonra onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 11 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji Anlaşması, 5 yıl sonra Türkiye tarafınca onaylandı. Karar bu gece yarısı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınladı.

TC Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onaylanan anlaşmada Türkiye ile KKTC arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğinin sağlanması ve enterkonnekte sistem kurulması yer alıyor.

Anlaşmaya göre, hedeflerin gerçekleştirilmesi için ayrıca Orak Enerji Çalışma Grubu kurulacak. Grup her iki devletin bakanlıklarının, ilgili kurum ve kuruluşların uzman temsilcilerinden oluşacak.

Söz konusu anlaşma Ekim 2016 tarihinde, UBP’li Sunat Atun’un Enerji Bakanlığı yaptığı dönem imzalanmıştı.