TC-KKTC arasında 500 Milyon dolarlık kredi anlaşması

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 500 milyon dolarlık kredi anlaşmasını onayladı.

Anlaşma resmi gazetede yayınlandı. 500 milyon dolar karşılığında Türk Lirası olarak kredi çekilebileceğini içeren anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Vekili Dr. Serhat Köksal ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı imza atmıştı.

İmzalanan anlaşmaya göre;

“Kreditör, işbu Kredi Anlaşması vasıtasıyla, Anlaşmalar'ın KKTC tarafından uygulanmasına mali destek sağlamak ve bu çerçevede kamu sektörünün yeniden yapılandırılması, mali sektörün yeniden yapılandırılması ile Anlaşmalar'da öngörülebilecek diğer alanlarda kullanılmak üzere Borçlu'nun ihtiyaç duyacağı 500.000.000 ABD Doları' a kadar olan miktarı, ilgili mali l bütçe ödenekleri ile sınırlı olmak kaydıyla Kredi olarak vermeyi kabul ve taahhüt eder.”

Kredinin ödeme koşulları ise şöyle: