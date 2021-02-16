TC Gazimağusa Başkonsolosluğu’na Maliye’den 49 yıllığına arazi

Bakanlar Kurulu kararıyla 49 yıllığına Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu'nun kullanımına arazi verildi.

Hükümet, halen Maliye Bakanlığının kontrol ve yönetiminde bulunan, Gazimağusa - Ayluka Mahallesi, Pafta/Harita XXXlll/4.W1&W2 Blok C'de kain 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin "B" kısmına ait olan bölümünün 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu'nun kullanımına verilmesi kararı aldı.