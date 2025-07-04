“TC formatında düzenlediği ehliyete KKTC sürücü belgesi yazdı”

Değirmenlik’te yaşayan M.Ş., sahte ehliyet düzenlediği ve bir kişiden para aldığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede verdiği bilgide, 2025 yılı Haziran ayında zanlı M.Ş.’nin, Başpınar’da yaşayan Muhammad Rıaz’a "sana KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağım" diyerek 21 bin TL aldığını, ardından Türkiye’de bağlantıya geçtiği kişiler aracılığıyla Rıaz adına sahte bir ehliyet hazırlattığını anlattı.

Söz konusu belge, Türkiye ehliyeti formatında düzenlendi ancak üzerinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürücü Belgesi” yazıyordu.

Polis, bu sahte belgenin Rıaz’a verildiğini ve emare olarak alındığını belirtti. Zanlının da bu nedenle tutuklandığını ifade etti.

Mahkemeye sunulan gönüllü ifadesinde M.Ş., sahte ehliyeti daha önce tanıştığı bir kişi üzerinden yaptırdığını ve bu kişiyle WhatsApp üzerinden iletişim kurduğunu söyledi.

Polis, M.Ş.’nin telefonunda yapılan ilk incelemede, adı açıklanmayan başka bir kişiye ABD vizesi çıkarabileceğini söylediğine dair mesajlara da ulaşıldığını aktardı. Zanlının cep telefonu ve sahte ehliyet incelenmek üzere uzmanlara gönderildi.

Polis, zanlının yazılı suçlamalara karşılık "suçsuzum" dediğini ve soruşturmanın zanlının etkileyebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, M.Ş.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise giderek imza vermesi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.