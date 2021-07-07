TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ülkeye geldi.

Türkiye'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs’ta temas ile incelemelerde bulunacak TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ülkeye getiren özel uçak 16.40’da Ercan Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan’da Meclis başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililer karşıladı.