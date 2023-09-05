Tayyip Erdoğan, Putin ile Kıbrıs’ı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti dolayısıyla gittiği Rusya’nın Soçi şehrinden dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin ile Kıbrıs konusunu da görüştüklerini söyleyen Erdoğan, İngiltere ile Rusya arasındaki “münasebetin tamamen ters” olduğunu ifade ederek, “Bir taraftan da Kıbrıs’ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar” dedi.

Erdoğan, “Rusya’nın Kıbrıs’a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte” ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan, “Afrika’da bazı ülkelerde meydana gelen darbeleri, sömürgeciliğe karşı bir uyanış olarak mı algılamak lazım yoksa demokrasinin sekteye uğratılması mı?” sorusu üzerine verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

“Afrika ülkelerinin takındığı bir tavır var. Diğer taraftan diriliş halinde olan ülkeleri, direnen ülkeleri susturmak, durdurmak için adım atan ülkeler var. Mesela İngilizlerin tavrı… İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz, tamamen ters. Bir taraftan da Kıbrıs’ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar. Bu konuyu da Sayın Putin ile ele aldık. Rusya’nın Kıbrıs’a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs ile ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte.”

