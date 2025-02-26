“Tavuri” belgeseli yarın Yakın Doğu Üniversitesi’nde gösterilecek

Yönetmen Derviş Zaim’in gerçek bir hayat hikayesinden uyarladığı “Tavuri” belgeseli yarın 14.00’te Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane’de izleyiciyle buluşacak. Gösterimin ardından Zaim, katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak. Belgesel, “Tavuri” lakabıyla tanınan Mustafa Serttaş’ın yaşamını konu alıyor. Sekiz yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlanan ve KKTC ile İngiltere’de çekilen film, Serttaş’ın hapishane ve dış dünyadaki yaşamını kendi anlatımıyla beyaz perdeye taşıyor. Yapım, suç, ahlak, adalet ve kader kavramlarını sorgulayan bir anlatı sunuyor.

Film dünya prömiyerini ABD’deki “True-False Film Festivali”nde yapmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Türk sinemasına önemli yapımlar kazandıran değerli yönetmenimiz Doç. Dr. Derviş Zaim’in deneyimlerini üniversitemizde gençlere aktarması çok büyük bir kazanım. Düzenlediğimiz etkinlikle, Tavuri belgeselini halkımızla da buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sinema ve medya sektöründe başarılı olmanın sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda usta isimlerin deneyimlerinden beslenerek mümkün olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kasap, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin hem teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesine hem de sektörün dinamiklerini yakından tanımasına yardımcı oluyor” dedi. Prof. Dr. Kasap, “Geleceğin yönetmenleri, senaristleri ve yapımcıları için böylesi ilham verici buluşmalar düzenlemek bizim için bir sorumluluk. Öğrencilerimizle birlikte tüm halkımızı gösterime bekliyoruz” ifadelerini kullandı.