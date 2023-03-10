Tatlısu’da trafik kazası

Geçitkale-Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçen NY 814 plakalı araç sürücüsü sebep oldu. . Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva HACI(K-63), Hüseyin Yılmaz HACI (E-11) ve Ayse HACI (K-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Polis’tan yapılan açıklama şöyle:

“10.03.2023 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyreden Hüseyin HACI (E-69) yönetimindeki NY 814 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva HACI(K-63), Hüseyin Yılmaz HACI (E-11) ve Ayse HACI (K-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”