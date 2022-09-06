15’inci Tatlısu Harnup Festivali Perşembe akşamı başlıyor. 4 gün sürecek festivalin programı Zambak Tatil Köyü’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan konuşmasında, festivalin uluslararası boyutta gerçekleştirileceğini belirterek, harnup ürününün ülkenin en önemli ekonomik değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Festivalin, harnup ürününün değer görmesine vesile olduğunu ifade eden Orçan, harnup ağaçlarına daha fazla bakım yapılması gerektiğini kaydederek, harnup ve yan ürünlerine pandemiyle birlikte talebin arttığını belirtti.

Festivalde ülke sanatçılarına ayrı önem verdiklerini dile getiren Orçan, Türkiye’den tur gruplarının Tatlısu Festivali’ni programlarına aldıklarını, bir tur grubunun da ilk kez festivali ziyaret edeceğini anlatarak, bunun da turizm için önemli olduğunu vurguladı.

Festival organizatörü Yıltan Tozakı da, festivalde konserlerin yanı sıra akrobasi ve animasyon ekiplerinin de yer alacağını söyledi.

Tatlısu Belediyesi Halk Dansları ekibi eğitmeni Ata Çeker ise, uluslararası boyutta yer alacak olan halk dansları festivalinin 15’inci kez yapılacağını kaydetti.

Festivalde, çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Cüneyt Şentürk ile Kolpa konseri de yer alacak.