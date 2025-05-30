Tatar’ın anısı yalan çıktı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, “gözyaşları” içerisinde anlattığı, “trendeki Times gazetesinin ‘Kıbrıslı Türkler Bağımsızlıklarını İlan Etti’ manşeti üzerine ağladığı” anısı yalan çıktı.

Gazetenin ilgili manşetini bularak paylaşan Osman Kırmızı, söz konusu manşette, Tatar’ın anlattığının aksine “Dünya Liderleri Yeni Kıbrıs Devletini Reddetmekte Birleşti” ifadelerinin yer aldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında “Hoth Media” isimli bir YouTube kanalına röportaj verdi.

Varosha’da (Kapalı Maraş) gerçekleştirilen röportajda Tatar, KKTC’nin kurulduğu Kasım 1983’de İngiltere’de bulunduğunu ve işe gitmek için bindiği trende, bir İngilizin elindeki The Times gazetesinde, ‘Kıbrıslı Türkler Bağımsızlıklarını İlan Etti’ manşetini okuduğunu ve ağladığını ifade eti, röportaj sırasında ağlamaya başladı.

Söz konusu röportajın sosyal medyada “sahte gözyaşları” şeklinde tartışılmasının ardından, TMT'nin Boz Oymak Beyi İlter Kırmızı'nın oğlu Osman Yağız Kırmızı, Tatar’ın sözünü ettiği gazetenin ilgili tarihteki manşetini bularak paylaştı.

Gazetede, Tatar’ın ifadelerinin tam tersine, “World leaders unite in rejecting new Cypriot state” yani, “Dünya liderleri yeni Kıbrıs devletini reddetmekte birleşti” ifadeleri yer alıyor.

Tatar, söz konusu röportajda şu ifadelere yer vermişti:

“Ben 1983 yılında İngiltere’deydim. Sabah trene biniyorum işe gitmek için. Baktim bir İngilizin elinde bir gazete. Hiç unutmuyorum... The Times gazetesinde ‘Turkish Cypriots Declare Independence’ (Kıbrıslı Türkler Bağımsızlıklarını İlan Etti.) Ve orada, aha şimdi bile ağlayabilirim. Öyle şey ettim , kendimden geçtim. İşte o anı yaşamış bir kişiyim ben. Orada göz yaşlarımı tutamadım.”