Tatar'dan YENİDÜZEN’e: "Deniz yolu ile kaçmış olamazlar"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Falyalı Cinayeti ile ilgili güvenlik güçleri ile yaptığı temasların ayrıntılarını YENİDÜZEN’e açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Kolordu Komutanı ile zoom üzerinden yaptığı görüşmelerde “saldırganların deniz yolu ile adadan kaçmış olamayacağını” öğrendiğini anlattı.

Tatar, “Hem hava şartları müsait değil, hem de Türkiye Sahil Güvenliği ile temasa geçildi, bu yönde bir bilgiye ulaşılmadı. Şimdi bir tutuklu var, olayda kullanılan arabayı kiralayan kişi olduğu bana iletildi. Olayın üzerine gidilecek ve devlet tüm güçleri ile konuyu ele alacak” diye konuştu.

DEHŞET GECESİ