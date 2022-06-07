Tatar’dan mahkeme kararına: “Kamuoyu vicdanını yaralayarak infial uyandırdı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını delerek yayın yaptığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında, “Kamuoyu vicdanını derinde yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle:

“Mahkeme kararını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu vicdanını derinde yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım”

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