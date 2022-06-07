BRTK Müdürü Özkurt’a ‘seçim yasaklarına uymamaktan’ 2 ay hapis cezası!
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın açılış töreni BRT'den canlı olarak yayınlanmasına ilişkin, Özkurt seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı, 2 ay hapislikle cezalandırıldı.
Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.
Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etti.
Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un YSK’nın kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değindi, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yaptı.
Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.
Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.