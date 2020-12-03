Tatar: Bir 30 gün daha vardır. İnşallah süreç o kadar uzun sürmez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevi alan CTP lideri Tufan Erhürman’ın yoğun bir çalışma içerisinde tüm olasılıkları denediğini belirterek, en fazla milletvekili sayısı olan UBP’nin Başkan Vekili Ersan Saner’in de öncesinde hükümet kurma görevini iki haftalık bir çalışma sonrasında iade ettiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanı, “Demek ki parlamentoda siyasi partilerin sayılarına baktığımızda bir sıkıntı olduğunu görmekteyiz. Şu ana kadar bir hükümet kurulmuş olsaydı halkımız memnun olacaktı. Ancak bütün çabalara rağmen hükümetin kurulamadığını görüyoruz” diye konuştu.



Pandemi döneminde iki seçim yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şu an halkın durumuna baktığında bir erken seçim beklentisinin olmaması gerektiğini kaydetti.



Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’in şu haliyle bir seçime gitmenin doğru olmadığını söylediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mutlaka seçim ve halk oylaması yasasına bakılması gerektiğini işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin kurulması için bir değerlendirme yapması gerektiğini belirterek, “Benim yetkim 60 gün içerisinde bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır. Şu anda 30 güne yakın bir zaman dilimi geçmiştir. Bir 30 gün daha vardır. İnşallah süreç o kadar uzun sürmez. İnşallah en erken zamanda bir hükümet kurulur. Bu hükümetin kurulmasına da hepimiz yardımcı oluruz” dedi.



Güven oyu alınması konusunda bir anlayış gelişebileceğini işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet boşluğunun ülkeye faydası olmayacağını, bütçe konusunda gecikme yaşanacağını ve bu sıkıntıların halka yansıyabileceğini kaydetti.