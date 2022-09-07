Tatar’dan Anayasa Mahkemesi kararı değerlendirmesi: “Gerekçeli kararı bekliyoruz”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçim tarihinin Kasım’a ertelenmesine ilişkin yasayı ‘Anayasa’ya aykırı’ bulmasının ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

‘Gerekçeli kararın beklendiğini’ söyleyen Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, belediye sayılarını azaltan yasanın geçtiğini hatırlattı, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından Savcılık’tan da görüş alındığını, gerekçeli kararın beklendiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararının saygı ile değerlendirildiğini söyleyen Tatar, seçim tarihinin ne olması gerektiğinin değerlendirildiğini, sürecin hassasiyetle yürütüleceğini ifade etti.

Başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, “Yüce mahkemenin, akşam saatlerinde gerekçeli kararını açıklamasını bekliyoruz. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından sürecin nasıl yönetileceği ve seçime nasıl gidileceği değerlendirilecek” dedi.

Tatar, yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesine ilişkin Yasa’nın, CTP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ve mahkemenin, söz konusu yasayı aykırı bulup iptal etmesine dair açıklamalarda bulundu.

Kararın “elbette sıkıntı yarattığını” söyleyen Tatar, sabah saatlerinde Başsavcıyı çağırıp, bu konuda değerlendirmeler aldığını ifade ederek, “Yüce mahkemenin, akşam saatlerinde gerekçeli kararını açıklamasını bekliyoruz. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından sürecin nasıl yönetileceği ve seçime nasıl gidileceği değerlendirilecek” dedi.

“Anayasa Mahkemesi’nin ürettiği kararı saygı çerçevesinde değerlendiriyoruz” diyen Tatar, “Haziran ayının geçmesi nedeniyle geriye dönüş yok. Seçim de mutlaka yapılacak. Bu konuda değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlarının görev ve yetkileriyle ilgili sorunlar yaşanabileceği konusunda da konuşan Tatar, “Hukuktaki zorunluluk ilkesi noktasında, hizmetin devam ettirilmesi noktasında kanaat var” dedi.

“Önemli olan, böylesi durumlarda soğukkanlı bir şekilde halkın menfaatine olacak biçimde süreci yönetebilmektir” diyen Tatar, “İstişare ederek, süreci mantıklı bir şekilde yürütmek hepimizin görevidir diye değerlendiriyorum. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra gelişmeleri paylaşacağız” şeklinde konuştu.

'ANAYASA'YA AYKIRI, YASA İPTAL'