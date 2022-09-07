'ANAYASA'YA AYKIRI, YASA İPTAL'

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasaya aykırı bulup, iptal etti.

Başkanlığında Narin Ferdi Şefik’in bulunduğu Anayasa Mahkemesi Heyeti’nde Gülden Çiftçioğlu, Bertan Özerdağ, Tanju Öncül, Talat Usar yer aldı.

Duruşmayı CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da takip etti.

Kararı Başkan, Narin Ferdi Şefik okudu, hem CTP hem de Başsavcılığın iddialarına tek tek yer verdi.

Şefik, yerel seçimin ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

Meclis’in yerel yönetimde görev sürelerini uzatamayacağına dikkat çeken Şefik, “Meclis’in görevi yasa yapmak” dedi.

Şefik, yalnızca seçim süresinin ertelenmesi değil, belediye başkanlarının görev sürelerinin de Anayasa aykırı olduğunu yineledi.

“Yerel seçimin nasıl yapılacağına ilişkin görev Meclis’in, Anayasa Mahkemesi’nin değil”

Şefik, yerel seçimlerin Kasım ayında yapılmasını öngören yasa ile 4 yılın üzerine 5 ay daha ertelendiğini söyledi.

Yerel seçimin nasıl yapılacağına ilişkin görevin Anayasa Mahkemesi’nin değil, Meclis’in olduğunu vurgulayan Şefik, “Meclis anayasa aykırı olmayan düzenleme yapabilir” dedi.

Şefik, yasal değişikliğin nelere yol açacağının incelenmesi, bu nedenle de genel gerekçesine bakılmasının önemine değindi.

Genel gerekçelere bakıldı

Yasa yorumlanırken, yasanın yapılmasındaki amacın incelenmesi gerektiğini ifade eden Şefik, yasada yer alan genel gerekçeleri mahkemede okudu.

Şefik, “Her iki genel gerekçede farklı nedenlerle yerel seçimin Kasım ayına ertelenmesi öngörülüyor” diyerek, yerel seçimin de her yıl Kasım ayının son haftasında yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

“Anayasanın 119’uncu maddesinde yoruma gerek yok”

Anayasanın 119’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının yoruma gerek olmadan Haziran 2018’te yapılan seçimin Haziran 2022’de yapılmasının Anayasal zorunluluk iken, yapılan düzenleme ile seçimin 4 yılı geçecek şekilde ertelendiğine vurgu yaptı.

Şefik, söz konusu yasa kapsamında yerel seçimin ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.

Meclis’in yerel yönetimde görev sürelerini uzatamayacağına dikkat çeken Şefik, “Meclis’in görevi yasa yapmak” dedi.

Şefik, yalnızca seçim süresinin ertelenmesi değil, belediye başkanlarının görev sürelerinin de Anayasa aykırı olduğunu açıkladı.

Solyalı: "Mahkeme, 'kaosun çözümü, Anayasa Mahkemesi'nde değildir' dedi"

Kararın ardından basına açıklamalarda bulunan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, değişiklik yasasının tümünün iptal edildiğine dikkat çekti.

Yasanın 2 parçadan oluştuğunu, birinci kısmının ‘Bundan sonraki seçimlerin de kasım ayına ertelenmesi” olduğunu, ikinci kısmının ise “Yenisi seçilene kadar mevcut belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi” yönünde olduğunu anlatan Solyalı. “Mahkeme, bu iki değişikliğin de Anayasa’nın 119'uncu maddesine aykırı olduğunu tespit etti” dedi.

Mahkemenin, “Kaosun çözümü, Anayasa Mahkemesi’nde değildir” dediğine de dikkat çeken Solyalı, hem YSK’nın hem de muhalefet partilerinin, seçimin Anayasa’ya uygun tarihte yapılması yönünde yazı göndermesine rağmen, hükümetin bu görüşleri reddettiğini anımsattı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi iktidar oylarıyla kabul edilmişti.

Meclis’te bu konuda sert tartışmalar yaşanmış, muhalefet bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu açıklayarak, yargıya gideceğini duyurmuştu. CTP, yaşananların ardından seçim tarihinin ertelenmesini Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.