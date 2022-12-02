Tatar'a şok protesto

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği‘nin (KTMMOB) 62. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu’na Külliye protestosu damga vurdu.

Özgür Gazete'nin haberine göre resepsiyonun düzenlendiği salona Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar girdiği sırada mimar ve mühendisler tarafından protesto edildi.

Tatar'ı protesto eden Oda üyeleri "Külliye'ye Hayır" yazılı afişler kaldırdılar.

Fotoğraf: Seran Aysal