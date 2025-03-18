“Temmuz ayında yeni bir gayri resmi görüşme planlanabilir”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar Cenevre’de yaptığı açıklamada, Temmuz ayında yeni bir gayri resmi görüşme planlanabileceğini söyledi.

Tatar ayrıca Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs Özel Temsilci atayacağını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Görüşmeler yapıcı ortamda tamamlandı

Kıbrıslı liderler 4 geçiş noktasının açılması, Gençlik Teknik Komitesi kurulması, mezarlıkların restorasyonu ve temmuz ayı sonunda yeni bir toplantı için yeni bir kişisel temsilcinin atanması yönünde uzlaştı.

Guterres: Görüşmeler yapıcı ortamda tamamlandı

Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı'nda tarafların vardığı mutabakatlar:

Kıbrıslı liderler 4 geçiş noktasının açılması, Gençlik Teknik Komitesi kurulması, mezarlıkların restorasyonu, ara bölgede güneş santrali projesinin ilerlemesi ve temmuz ayı sonunda yeni bir toplantı için yeni bir kişisel temsilcinin atanması yönünde uzlaştı.