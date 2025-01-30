Tatar: “Şampiyon Melekleri unutmadık, unutmayacağız”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak olan “Masal” filminin gösterimine katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen gösterim öncesinde konuşan Tatar, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin anısını yaşatmak adına yapılan filmin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde şampiyon olup Adıyaman’daki turnuvaya katılan GTMK voleybolcularının devletini temsilen orada bulunduğunu anlatan Ersin Tatar, turnuvada şampiyon olacağına inandığı Şampiyon Melekler'in, deprem şehidi olduklarını ifade etti.

Depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ve KKTC vatandaşları da dâhil olmak üzere, 50 bini aşkın insanın acısının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, geçen günlerde Bolu’da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin acısını da paylaştığını kaydetti.

“Şampiyon Melekler'i unutmadık, unutmayacağız.” diye konuşan Tatar, yaşanan felakette kızını kaybeden Ruşen Karakaya başkanlığında, yaşamını yitirenlerin ailelerinin de yer aldığı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin, olası doğal afet ve benzer durumlarda canların yitirilmemesi için mücadele verdiğini söyledi.

“Şampiyon Melekler'e sözümüz var, İsias ortak davamızdır, takipçisiyiz” ifadelerini kullanan Tatar, Şampiyon Melekler'in ailelerini gösterdikleri sabır ve mücadeleleri nedeniyle tebrik etti.

Masal filmini hazırlayan yapımcı, yönetmen ve ekibine de duyarlılığından dolayı teşekkür eden Tatar, başta Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar olmak üzere gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.