Tatar nüfusu açıkladı: 410 bin

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke nüfusunu MYK Haber'e verdiği röportajda açıkladı.

MYK Haber Londra Temsilcisi Mihriban Safa'ya konuşan Tatar, "Kıbrıslı Türk toplumu eriyor mu?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Böyle büyük milli meselelerde elbette toplum yapısına baktığımızda zaman içerisinde bazı değişimler olabilir... Bizde olaya baktığımızda 1974'ten sonra gelip yerleşen kardeşlerimiz vardır. 20-25 sene orada yaşadıktan sonra çoluk çocuk sahibi, torun sahibi oldular. Evet kendilerine vatandaşlık vermek durumundayız. Verdik, vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şu andaki resmi nüfusumuz 410 bindir."

Tatar, İngiltere, Avusturya, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere pek çok ülkede vatandaş olmayan çok sayıda Kıbrıs Türkünün bulunduğuna da işaret etti.

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