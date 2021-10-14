Tatar kürsüyü gönderdi, 1 saat bekletti, gitmedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günler öncesinde katılacağını bildirdiği, Cumhurbaşkanlığı forslu kürsünün de taşındığı KÖDER’in sergi açılışında 1 saat beklendi, gitmedi.

KÖDER’in “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” sergisi açılışı, normalde pek rastlanmayan bir olaya sahne oldu.

Cumhurbaşkanı’nın günler öncesinden katılacağını teyit etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ekibi üzerinde cumhurbaşkanlığı forsu olan kürsüyü etkinlik alanına gönderdi.

Saat 17:00’de açılış konuşmaları ile başlaması gereken sergide, bir saat açılışa gelmeyen Cumhurbaşkanı Tatar’ı beklendi.

Bu arada sergi sanatseverler tarafından gezildi ve saat 18:00’de açılış konuşmalarına geçildi. Açılış saatinden bir saat geçtikten sonra etkinlik sahiplerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışa katılamayacağı bildirildi.

Bu durum dernek yetkilileri ve bekleyenlere saygısızlık olarak nitelendirildi, hem de üst düzey devlet yöneticiliği ciddiyetinden uzak bu davranış, tepkiyle karşılandı.

