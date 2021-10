KÖDER’in “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” sergisi Bedesten’de

Murat OBENLER

Yaşama katkı koyan güçlü kadınları topluma tanıtmak, gençlerin farklı kuşaklardan kadınların başarı öykülerini duymaları ve ufuk açıcı bu hikayeleri kendilerine örnek almaları ve dernek üyelerinin de bu faaliyetlerle kendilerini geliştirmesi gibi amaçla kurulan Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER),in düzenlediği “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi 13 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Bedesten’de açıldı.

Garanti Bankası BBVA iş birliğinde düzenlenen ve ülkenin her alanına değer katan 41 kadınının portreleri ve çeşitli fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Garanti Bankası Ülke Sorumlusu Sevda Özen, KÖDER yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Ekingen: “Her bölge ve meslekten rastladığımız,ortak zenginliğimizi oluşturan değerli kadınları toplumla buluşturuyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen çeşitli çalışma ve faaliyetlerle yaşama katkı koyan güçlü kadınları tanıtmak ve gençlerin ufkunu açmayı amaçladıklarını belirterek başladığı konuşmasında her yaş grubundan kadın üyenin dernek çatısı altında olmasının kendileri için bir övünç kaynağı olduğunu kaydetti. Ekingen: “Araştırmalarımızda her meslekten ve bölgeden izine rastladığımız değerli kadınlarımızın bizlerin ortak zenginliği olduğunu tesbit ettik.Bu zenginliği paylaşmak,genç kuşaklar taşımak ve geleceğe not düşmeyi amaçladık. Her geçe gün bizlere maddi destek verenlerin sayısının artması bizlerde ayrı bir mutluluk yaratıyor. Sergide 41 kadınımız, kullandıkları bazı özel eşyalar,belgeler, fotoğrafları veya portreleri ile yer almaktadırlar. Bu kadınlarımız aynı zamanda ilk yayınlayacağımız kitapta da yer alacaklar. Bizler heyecanla,takım ruhu ile çalışmaya,kültürümüze ve sosyal-kültürel mirasımıza, kuşaklararası etkileşim ve iletşimin artması için kanallar açmaya, imkanlar yaratmaya ve üreten,yaratan güçlü kadınlarımızı toplumla buluşturmaya devam edeceğiz.”

Özen: “ Derneğin çalışmaları topluma çok değerli katkılar yapıyor,işbirliğimiz sürecek”

Garanti Bankası Ülke Sorumlusu Sevda Özen kurulduğu günden itbaren dernek çalışmalarını takip ettiğini, dernek üyelerinin birçoğunu çok iyi tanıdığını ve çalışmaları takdir ettiğini belirterek başladığı konuşmasına dernek çalışmalarının topluma yaptığı değerli katkılara paralel olarak yapılan desteklerin çok yerinde olduğunun altını çizerek devam etti. Salonda bulunan birçok kadının da sergide yer alan 41 kadın kadar değerli olduğunu dile getiren Özen ileriki yıllarda yapılacak çalışmalarda onların da yaptığı katkıların belgelenmesi, geleceğe taşınmasının gerekliliğinden bahsetti. Dernek üyelerinin özverili çalışmaları ile ortaya çok değerli işler çıktığını ifade eden Özen, dernekle olan işbirliğinden dolayı memnuniyetini ve bu birlikte çalışmaların devamını arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sergiye büyük ilgi ve tekrarlaması talepleri geldi

Konuşmalar sonrasında 41 kadının sergide yer alan resimlerinin ve eşyalarının, Sezen Aksu’nun Sır şarkısı eşliğinde hazırlanan bir tanıtım filmi gösterildi. “Hayata Değer Katan Kadınlarımız” konulu bir günlük fotoğraf sergisi büyük ilgi görürken sergiyi gezenler daha fazla insanın bu değerli kadınların fotoğraf ve portrelerinden oluşan sergiyi gezebebilmesi için daha uzun bir sergileme tarihi ile yeniden tekrarlanmasını temenni ettiler.

Sergide portresi,özel eşyası ve/veya fotoğrafı yer alan kadınlar:

Ayla Haşmet

Bedia Okan

Behiye Beliğ Paşa

Dr. Aydın Sennaroğlu

Fahriye Hasan Behçet

Feriha Coşkun

Firdevs İslamoğlu

Gülbahar Göçkün

Güner Necat

Güzide Tunç

Hacı Bulgurlar

Hatice Necati

Havva Ramadan Cemil

Jale Derviş

Kamran Aziz

Küçük Aysel

Latife Birgen

Lois Cemal

Maureen Hutchinson

Münife Yusuf Ziya

Nadia Brunton

Nazemin Süleyman Gelenler

NejlaTozakı

Neriman Cahit

Özden Nazım Selenge

Özel Vasıf

Pembe Marmara

Sadiye Destur

Serap Derim

Serpin Onay

Servet Sami Dedeçay

Sıdıka Salip Suphi

Süheyla Küçük

Şefika Durduran

Şifa İbrahim Çelik

Ten Feizi

Türkan Aziz

Vedia Barut

ZaliheBundak

Zühre Ali Imre