CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “konuştukça battığını, bütün dünya tarafından tanınan toplum liderliği makamını da itibarsızlaştırdığını” söyledi.

Sosyal medya paylaşımında Tatar’ı eleştiren Sorakın, “Sn Tatar, Kıbrıs Türk tarihi, ayrılıkçı, ötekileştirici, nefret söylemleriyle dolu, kan kokan yaklaşımlarla mı öğretilecek. Bunlar mı gerçekler?” diye sordu.

İşte o paylaşım:

Sn. Tatar konuştukça konuşuyor, ancak konuştukça batıyor. Bütün dünya tarafından tanınan toplum liderliği makamını da itibarsızlaştırıyor. Bununla da kalmayıp Kıbrıs Türk toplumunu da dünya nezdinde itibarsızlaştırıyor. Sn. Tatar’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu ve gerçekleşmesi asla mümkün olmamakla birlikte, Kıbrıs Türk halkını dünyadan soyutlamaya aday ayrılıkçı, taksimci Kıbrıs politikasına bugün bir yenisini daha ekledi.

Sn. Tatar bugün katıldığı “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” panelinde eğitim sisteminin “Vehbi Zeki Serter’in yazdığı gerçeklere” dönmesi gerektiğini söylemiş. Sn Tatar, Kıbrıs Türk tarihi, ayrılıkçı, ötekileştirici, nefret söylemleriyle dolu, kan kokan yaklaşımlarla mı öğretilecek. Bunlar mı gerçekler?

“Kıbrıs Türkü tarihini bilmeli”