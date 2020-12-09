İşte UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti kabinesi

Başbakan: Ersan Saner

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı: Erhan Arıklı

Maliye Bakanı : Dursun Oğuz

Turizm ve Çevre Bakanı : Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı: Kutlu Evren

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Ünal Üstel

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Kabine 24 saat sonra Meclis’in bilgisine getirilecek.

Sucuoğlu ve Taçoy dışarıda kaldı...

Ersan Saner'in açıkladığı YBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti kabinesinde UBP'nin 'başkanlık adayı' milletvekilleri Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'nun yer almaması dikkat çekti. Ekonomi Bakanlığı'nı yürüten Hasan Taçoy da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüten Faiz Sucuoğlu da kabine dışı kaldı.

Tek teknokrat Ertuğruloğlu

UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin tek teknokrat üyesi Tahsin Ertuğruloğlu… Eski Dışişleri Bakanları’ndan Tahsin Ertuğruloğlu, 5 dönem de Meclis’te yer alan Tahsin Ertuğruloğlu son genel seçimde vekil olamamıştı.

3 bakanın yeri değişti…

UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti kabinesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, üç bakanın yer değişikliği… UBP-HP Hükümeti’nin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nde Eğitim Bakanı, eski Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni hükümetin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, eski Tarım Bakanı ise yeni hükümetin Maliye Bakanı olacak.

Çağman önce ‘olmaz’ dedi, sonra ‘Bakan’ oldu…

“YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına müsadem yoktur” açıklaması ile dikkat çeken DP Girne Milletvekili Koral Çağman, UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. "UBP+ YDP+DP koalisyonu" konusunda anlaşıldığını medyadan duyduğunu belirten Çağman, sitem etmiş, “artık mecliste olmak istemiyorum” demişti.

Görevden alınan Üstel yeniden bakan

Özel İzin Özle Jet Skandalı'nda adı geçen ve bu nedenle çeşitli tartışmaların ardından görevden alınan Turizm ve Çevre Eski Bakanı Ünal Üstel de Ersan Saner hükümetinde yeniden göreve getirildi. Üstel, bu kez de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu. Hatırlanacağı üzere Üstel, en son Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinde bulunmuş, ortaya çıkan ‘JET KRİZİ’ sonrasında UBP-HP koalisyon hükümeti döneminde Başbakan Ersin Tatar tarafında da bakanlık görevinden alınmıştı.