Tümü erkek yeni kabineye kadın vekillerin tepkisi: ‘Bu bir ayıptır’

Devrim DEMİR

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturduğu yeni hükümetin “erkek egemen” yapısına kadın vekillerin tepkisi sert oldu: Tam bir ayıp.

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nden kadın vekillerin de Bakanlar Kurulu oluşumuna tepkisi gözden kaçmadı.



UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ndeki kabine tercihi hem gençleri hem de kadınları karar alma mekanizmasının uzağında tuttu.

Çeşitli dönemlerde bakanlık görevinde bulunan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 1966 doğumlu Saner’in yeni kabinenin “gençleri” arasında olması ise ayrıca dikkat çekti.



Yaş ortalaması: 59.3

Yeni kabinenin en yaşlı üyesi ise 67 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu… UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nda yaş ortalaması 59.3. Eski kabinelerin aksine hiç kadın bakan yer almadığı Bakanlar Kurulu’nun çoğunluğu daha önceki hükümetlerde görev yapmış milletvekillerinden oluşuyor.

Mecliste yer alan kadın vekiller ise oluşan kabinede tek bir kadının olmamasına tepki gösterdi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra:

‘Siyasetin ayıbı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kadın Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, kabinede tek bir kadının bir olmamasını ‘siyasetin ayıbı’ olarak değerlendirdi. Altuğra, 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları’ gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kadınların ülkenin yönetimi ve geleceği ile ilgili söz sahibi olmaları kaçınılmazdır” ifadelerini anımsattı. Kadınların aktif siyasette karar verici noktalarda yer almasının defalarca konuşulmasına rağmen, bunun sadece söylem olduğunu ifade eden Altuğra, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işler söylemlerle olmaz. Siyasette kadını bir araç olarak kullanıp üst makamlara kadının omzuna basarak çıkmak olmaz. Kadınların ve gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin olması için mücadele edeceğiz. Yıllardır kronikleşmiş bir sorun olmakla birlikte, bu sürede seçmene de çok büyük görevler düşmekte. Oy pusulasında kadın ve gençlere daha çok yer versinler. Tecrübeli siyasetçilerimizi her zaman desteklerim, ancak bu süreçte kadının her zaman önemli varlıklar olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk:

‘Kabinede bir kadının olmaması doğru değil’

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, oluşan kabinede bir kadının yer almama sebebini bilmediğini söyledi. Öztürk, kadınların çok başarılı olduğunu belirterek, bunun özellikle 1960 yılından sonra daha da hissedilir olduğunu kaydetti. 60 yılların başından itibaren kadınların yoğunlukla üniversite mezunu olduğunu ve başarı için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Yasemin Öztürk, “Kadınların erkeğin iki dudağı arasında olması, kabinede bir kadın olmaması yanlış. Başarılı kadınlara fırsat verilmeli, çok aktif genç var, önleri açılmalı. Tecrübe elbette önemlidir, ancak birçok genç girişimci var. Tarihe bakılmalı kadınların büyük başarıları vardır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay:

‘Tecrübe ve gençlik bir arada olmalı’

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay, olaya kadın erkek olarak değil insan olarak baktığını söyledi. Kabinede kadın bakanının olmamasının nedeninin Genel Başkan uhdesinde olduğunu kaydeden Canaltay, “Kabine oluşurken, belki bu dönemde olumlu bakılmamış olabilir. Başka görevlerde düşünülebilinir. Bizim partimizde gençlik kolları, kadın kolları kotası var. Parti olarak buna oldukça değer veriyoruz. Geçmişte de bugünde gençlerimize kontenjan veriyoruz ve çoğu da meclise girdi. Özellikle 1990-1995 yıllarından sonra bu konuya çok önem verildi. Şu an için yeterli değil, hiçbir şekilde de olacağını düşünmüyorum. Omuz omuza mücadele edersek, bir şeylerin olacağına inancım var. Tecrübe ve gençlik bir arada olmalı” sözlerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe:

‘Zihniyet çok önemli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, karar alma mekanizmasına bakıldığı zaman kabinede bir kadın bakanın bile olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu kararlarında, icraatlarda kadın bakış açısının çok önemli olduğuna değinen Özdenefe, toplumun yüzde 50’sini kadınların oluşturduğuna işaret etti.

Bu aşamada zihniyetlerin çok önemli olduğuna değinen Özdenefe, “Bakanlar Kurulunda kadının olmaması ciddi bir eksikliktir” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli:

‘Orta yaşlı erkek görünümlü topluluk’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, tek bir kadın bakanın bile kabinede olmamasına şaşırmadığını, oluşan kabinede kadın olmasını beklemediğini söyledi. Demokratik açıdan çağdaş düşünceye yer olmayan bir hükümet oluştuğunu ve bu hükümet hazırlanırken, bunun belli olduğunu ifade eden İncirli, “Bu zihniyete uygun bir görüntü var karşımızda” dedi.

Kabinede ne genç ne de bir kadına yer verilmediğini kaydeden Sıla Usar İncirli, “Orta yaşlı erkekler görünümü var. Kadınların ve gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin olması için güçlendirilmeleri gerekir. Kadınlar ve gençlerin siyasette yetişebilmeleri için fırsatları olmalı” sözlerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya:

‘Bu hükümet toplumsal iradeyi yansıtmıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, kabinede kadın bakanın olmamasının sorun olduğunu ancak bu kabinede tek sıkıntının o olmadığını söyledi. Derya, kurulan azınlık hükümetinin toplumsal iradeyi yansıtmadığını kaydetti.

Derya, “Bakanlar işlerinin ehli bakanlar olmaktan çok uzak, eğitim ile alakası olmayan bir kişi Eğitim Bakanı oluyor, maliye ile alakası olmayan bir kişi Maliye Bakanı oluyor.

İlahiyat mezunu olan bir kişi Ekonomi ve Enerji Bakanı oluyor üstelik bakanlık devir teslimine sünnet törenine gider gibi kalabalık bir orduyla gidiyor. Kısacası neresinden tutsanız dökülen bir kabine, bu kabineden cinsiyetçi olmamasını bekleyemezdik, bu ataerkil yapıdan kadın bakan çıkması sürpriz olurdu” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

‘Kadın gibi cesur olsunlar’

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, kadının siyasette çok farklı bir yeri olduğunu anımsatarak kadının, doğrucu, dobra, koruyucu olduğunu söyledi. Kadının bu duruşu nedeniyle geleneksel siyaseti rahatsız ettiğini ifade eden Mannavoğlu, “Siyasette kadına ciddi anlamda ihtiyaç var. Oluşan Bakanlar Kurulunda kadın bakan olmasa bile, kadın gibi bakan olsunlar. Bu oluşan kabine gösterdi ki kadın barındırma konusunda sıkıntılar var. Siyasi ortamda kadın gibi olsunlar, kadınlar gibi cesur adımlar, kararlı duruş sergilesinler” dedi.