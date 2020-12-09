Kabinede kalan ancak Bakanlığı değişen Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz, bu görev değişikliğinden haberdar olmadığını ifade etti.

Maliye konusunda geçmişe dayalı tecrübeleri bulunan Olgun Amcaoğlu, bu değişikliği ‘başarısızlık’ olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade ederken, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na alındığı iddialarını yanıtlayan Dursun Oğuz, bunun yanlış bir söylem olduğunu dile getirdi.

“Önemli olan görev icra etmektir” diyen her iki bakan da BRTK’da katıldığı 14.Saat programında bu değişikliği yorumladı.

Maliye Eski Bakanı, Milli Eğitim ve Kültür Yeni Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Bu görevi beklemiyordum”

Bakanlığının ne olacağı, görevinin ne olacağıyla ilgili bir bilgisi ve istişaresi olmadığını anlatan Amcaoğlu, görev talep ederken bunun ne şekilde olacağını seçmediğini, önemli olanın halka hizmet olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olmayı beklemediğini dile getiren Amcaoğlu, “Beklediğim görev almaktı, görev aldığım için de çok mutluyum. Önemli olan hizmet etmektir. Elbette ki iki bakanlık arasında fark vardır ama amaç görev icra etmekse hiç farkı olmamalı.” dedi.

Bu görev değişimini ‘başarısızlık’ olarak tanımlamayan Amcaoğlu, salgın döneminde tüm ekipleri ile başarılı bir çalışma sunduklarını kaydetti.

Amcaoğlu, başarılı bir Maliye Bakanlığı yürüttüğünü rakamlarla paylaştığını kaydetti.

30 yıldır Maliye Bakanlığı’nda bulunduğunu anlatan Amcaoğlu, 30. Bu bakanlığı başka birine devrederken bu yerden uzak kalacağı üzüntüsünü taşıdığını, bunun dışında hiçbir kaygısı ve tedirginliği olmadığını anlattı.

Tarım Eski Bakanı, Maliye Yeni Bakanı Dursun Oğuz:

“Haberimiz yoktu”

“Haberimiz yoktu, biz görevimizin devamlılığıyla ilgili bir talepte bulunmadık, bu onun uhdesinde olan bir durumdu. Amacımız bugünden sonra da halk için en iyisini yapmak olacak. Motivemizi kaybetmeden çalışacağız. Makam ne olursa olsun en iyi, en doğru ve faydalı şekilde ülkeye hizmet edeceğiz.”

Amcaoğlu’nun geçmiş deneyimlerinden faydalanacağını ifade eden Oğuz, bir bütünlük içinde hareket edeceklerini kaydetti.

Bunlar hoş söylemler değil…

‘Türkiye ile olan bireysel ilişkilerinin iyi olması ve bu nedenle para akışının daha kolay sağlanabileceği’ iddialarını da yanıtlayan Oğuz, bunun çok yanlış bir söylem olduğunu, kötü düşünceli insanların düşüncesi olduğunu dile getirdi.

Protokolün bireysel olarak değil, hükümet olarak imzalandığını belirten Oğuz, çalışmalardan örnekler vererek bunların toplum için yapıldığının altını çizdi.