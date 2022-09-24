Tatar: "İzolasyonlar bir an önce kaldırılmalıdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini bir kez daha vurgulayarak kayda geçirdi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının altı başlıktan oluşan iş birliği önerilerinin Kıbrıs Rum tarafına iletilmesinde aracılık etmesinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres’e teşekkür ederek kendisinden iki tarafın faydasına olacak bu önerilerin hayata geçirilmesi konusunda Rum tarafını teşvik etmesi ve konunun takipçisi olmasını da istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 77. BM Genel Kurul çalışmalarına damgasını vuran en önemli gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası topluma KKTC’nin resmen tanıma çağrısı yapması olduğunu vurgulayarak egemen eşit devletimizin uluslararası alanda tanınmasının bir hak olduğunun altını çizdi ve bu hakkın gerçekleşmesi için Anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edileceğini muhatabına aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun bir an önce kaldırılması gerektiğini de söyleyerek BM Genel Sekreteri Guterres’ten bu konuda inisiyatif almasını istedi.

Cumhurbaşkanı, gençlerimizin uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamamasını da içeren bu insanlık dışı kısıtlamaların bu çağda Rum baskısı sonucu devam ettirilmesinin asla kabul edilmez olduğunun, Kıbrıs Türk gençliğinin bu zulmü katiyetle hak etmediğinin altını çizdi.

Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma çabaları ve bu bağlamda ABD’nin Rum tarafına uyguladığı silah ambargosu konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar; meydanın boş olmadığını, Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli karşı adımların atılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı, New York’ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından BM Genel Sekreter Yardımcısı’na verilmiş olan KKTC ile BM’nin Barış Gücü operasyonlarına dair Kuvvetlerin Statüsü anlaşması imzalanması önerisini hatırlatarak BM’nin olumlu yaklaşacağını umduğumuz bu önerinin bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına dair pozisyonumuzu iyi bildiğini, yakın zamanda taraflar arasında ortak zemin var mı yok mu çalışmaları kapsamında Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adaya gelmesinin planlandığını ifade ederek yeniden Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.