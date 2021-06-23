Tatar, Guterres ile görüşmek için Brüksel'e gidiyor

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran Cuma günü Brüksel’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’a Brüksel ziyaretinde, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik edecek.

Kıbrıslı Türk lider Tatar, Brüksel’e gitmek üzere yarın adadan ayrılacak.