Tatar: Güneyin önerileri temcit pilavı gibi, biz de önerilerimizi sunacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis tarafından sunulan güven yaratıcı önlemlere yönelik, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini yakın zamanda sunacağını açıkladı.

Tatar, “Gönderdiği mektup temcit pilavı gibi aynı şeyleri ifade ediyor, bunları kabul etmiyoruz” dedi, “Yapılan öneri yok hükmündedir” değerlendirmesinde bulundu.

Tatar’ın açıklaması özetle şöyle: Anavatan ile her zaman işbirliği içerisinde bugün de bu temelde görüşmeleri sürdürdük. Geçen Nisan ayında Cenevre’de yapılan toplantı sonrasında Türk tarafı olarak yeni siyasetimizi gündeme getirmiştik. O toplantı da Çavuşoğlu, sunduğumuz teze ilk günden destek vermişti. Bu desteğinden dolayı Çavuşoğlu ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim.

Resmi müzakere sürecine geçilecekse, bu önerilerin gerçekleşmesini istiyoruz. Ortak zemin bulunması halinde müzakere sürecine geçileceği ifade edilmişti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu söylüyoruz. Anastasiadis’in Cenevre görüşmelerinde paylaştığı şeyler var.

Gönderdiği mektupta da bunları ifade etmektedir, temcit pilavı gibi aynı şeyleri ifade eder. Bunları kabul etmiyoruz. Önerileri yok hükmündedir. Süreçleri TC ile istişare halinde yapıyoruz. Çeşitli detaylar, ayrıntılara girilmiştir. Kıbrıs Türk tarafı kendi önerilerini güneye yakın zamanda sunacağız.

Doğu Akdeniz’de, Ukrayna’da yaşananlar, dünyada farklı dengeler oluştuğunu görüyoruz. KKTC ile işbirliği bu kapsamda önemli.

Bir soru üzerine Tatar, Maraş ile ilgili 459 başvuru olduğunu, bu başvuruların zaman içerisinde artacağını ifade ederek, Maraş açılımını da aşama aşama gerçekleştirmeyi hedeflendiğini aktardı.

Çavuşoğlu: Müzakerelerin başlaması için eşit statü tescil edilmeli

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni müzakere sürecinin başlaması için “eşit statünün” tescil edilmesi gerektiğini savundu, “Bir müzakere olacaksa iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, “Miadı dolmuş, eski güven artıcı önlemleri yeniymiş, ilk defa söylenmiş gibi satmaya çalışıyorlar” dedi.

“Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır” diyen Çavuşoğlu, bu yönde atılan adımların uluslararası hukuku ihlal etmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle: Verimli görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik. İlave hangi adımları atabileceğimizi değerlendirdik. Verimli görüşme oldu. Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki vizyonumuz, ortak. Adada yeni müzakere sürecinin başlaması için, başarılı olması için gereken bellidir. Eşit statü tescil edilmelidir. Müzakere eşitler arasında olur, yoksa sonuç getirmez. Eşitliği reddeden gayet açık belli... Kaybedecek 50 yılımız daha yok. Cenevre’de ortaya konulan vizyonu o gün destekledik. Bu vizyonu ve önerileri BM nezdinde destekleyeceğiz. Bir müzakere olacaksa iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır.

AB’nin bu iradeyi yok sayarak, çözüm dikte etme hakkı yok. Miadı dolmuş, eski güven artıcı önlemleri yeniymiş, İlk defa söylenmiş gibi satmaya çalışıyorlar. AB nezdinde de yeni fikir gibi satmaya çalışıyorlar. Yeni fikir olsa bunları her zaman konuşabiliriz.

Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor.