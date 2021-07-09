Tatar: “Geçitkale’yi biz zaten teslim ettik”

NTV’nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Geçitkale Havaalanı’na da değindi. Tatar açıklamalarında, “Geçitkale’yi biz zaten teslim ettik. Sözleşme, anlaşma var. SİHA ve İHA’lar orada gerekli iniş kalkış ve savunma amaçlı bölgede neyin ne olduğunu görmek için Geçitkale’yi kullanabiliyorlar” dedi.

Konuyla ilgili Tatar’ın açıklaması şöyle:

Tatar, “Rumlar silahlanmaya devam ediyor. Bütün ekonomik sıkıntılara rağmen yılda 300 milyon Euroluk silahlanıyorlar. Madem ki Rumlar bu şekilde bir silahlanma iştahıyla hareket ediyor, bizim de burada Geçitkale’ye İHA, SİHA veya deniz üssü gibi bir takım askeri anlamda tedbir almam lazım. Geçitkale’yi biz zaten teslim ettik. Sözleşme, anlaşma var. SİHA ve İHA’lar orada gerekli iniş kalkış ve savunma amaçlı bölgede neyin ne olduğunu görmek için Geçitkale’yi kullanabiliyorlar” dedi.