Tatar: Erken seçim tarihi Meclis tarafından belirlenmeli

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti istifasının ardından siyasi partilerle ikinci gün görüşmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, erken seçime ilişkin tarihin Meclis tarafından uzlaşı ile belirlenmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Dün ve bugün siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde şu anda kimsenin 26 güvenoyu alacak şekilde destek oluşturamayacağını tespit ettiğini belirten Tatar, süreci izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Tatar, en yakın tarihte seçime gidilmesi gerektiğini de vurgulayarak, 26 Aralık tarihinin çeşitli parti başkanları tarafından ifade edildiğini hatırlattı.

31 Ekim tarihi ile bütçenin Meclis’te görüşülerek, yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Tatar, “Bütçe noktasında yaşanan sıkıntı, seçimden sonraya kalıyor. Nisap olmadığına göre Meclis’ten geçmesi mümkün değil. seçime gidecek olan partilerin sağlıklı şekilde bütçeyi görüşmeleri de ihtimal gözükmüyor” dedi.

Tatar, Anayasa’nın verdiği yetki doğrultusunda 60 gün içerisinde hükümet kurmaya ilişkin görevlendirme yapabilecek olmasının da yoruma açık olduğunu, bu konuyu Başsavcı ve hukukçularla görüştüğünü söyledi.

Tatar, bağımsız vekillerle yapacağı görüşme sonrasında siyasi parti başkanlarıyla yeniden bir araya gelme durumunun da olabileceğini sözlerine ekledi.

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