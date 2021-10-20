Ataoğlu: Erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasını biz söyledik

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu, erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasının DP tarafından zikredildiğini söyledi, bugün de aynı noktada olduklarını kaydetti.

Ataoğlu, parti olarak hangi görüşte olduklarını bugün yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a aktardıklarını dile getirdi.

Özyiğit: 26 Aralık önerisi varsa, masaya koysunlar