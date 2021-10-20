Özyiğit: 26 Aralık önerisi varsa, masaya koysunlar

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, en uygun zaman ve sağlıklı zeminde seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı, UBP’ye “Samimi olsunlar, 26 Aralık önerisi varsa masayı koysunlar, uzlaşalım seçime gidelim” çağrısı yaptı.

Özyiğit, partizanlık ve keyfi, usulsüz işlerin yapılmayacağı ortamda düzeneğin oluşması gerektiğini ifade etti.

Hükümet kurulmasına ilişkin şans olup olmadığını Cumhurbaşkanı Tatar’ın yapacağı görüşmelerin ardından netleştireceğini dile getiren Özyiğit, seçime gitmenin formülünü arayacaklarını söyledi.

Özyiğit, en uygun zamanda en sağlıklı zeminde seçime gidip, halkın takdirini yansıtılmasına yönelik beklentileri olduğunu belirtti.

“Herkesin üzerinde anlaşacağı tarihte uzlaşırız” diyen Özyiğit, Meclis’te dün yapılan toplantıda 26 Aralık’ı telaffuz eden UBP, bir tarihle gelmedi. Samimi olsunlar” dedi.

Ataoğlu: Erken seçimin 26 Aralık’ta yapılmasını biz söyledik