Erhürman: “Yakınlaşmanın başlayacağı ortam yok”

5+1 gayrı resmi Kıbrıs görüşmelerini Cenevre’de takip eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ellerin açılacağı, yakınlaşmanın başlayacağı” bir ortamı gözlemlemediğini söyledi.

Erhürman, Cenevre zirvesini ‘havanda su dövmek’ olarak değerlendirdi.

“İki devletli çözüm denildiğinde şu anki statükodaki topraklar ile devam edilecek zannediliyor” şeklinde konuşan Erhürman, “Böyle bir şey yok” dedi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in pandemi süreci boyunca ilk kez yüzyüze toplantıyı Kıbrıs görüşmeleri nedeniyle yaptığına değinerek, “Guterres daha fazlasını zorlayacaktır. Ama iki tarafın açıklamalarına bakıldığında tavırlar ortada…” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın Haber Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalar özetle şöyle: Haziran sonu AB Zirvesi her iki tarafın da beklenti bağladığı bir yer. Ellerin açılacağı, yakınlaşmanın başlayacağı ortamı gözlemlemedim. Ama tabii ki istiyorum. Cenevre zirvesini, havanda su dövme olarak görüyorum. Bir tur el ense çekilen bir nokta… Crans Montana’daki gibi bir durum yok… Yeni masa kurulmasının ön adımı… Biz müzakere değil, çözüm istiyoruz. Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz.

İki devletli çözüm denildiğinde, varsayalım ki kabul edil ki hiç gerçekçi değil, şu anki statükodaki toprakları ile devam edilecek zannediliyor. Böyle bir şey yok, müzakere edilecek. Birçok başlık var.

İki devletli öngörü ile resmi görüşmelerin başlayacağı söylenmedi.

Eşit statüde oturmanız önemli, şu anda da oturuyorsunuz…

Bu akşam dananın kuyruğu kopacak. Guterres açısından da riskli bir durum. BM Genel Sekreteri daha fazlasını zorlayacaktır.”