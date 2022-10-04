Tatar: “8 Ekim’de, saat tam 12’de Maraş’a ilk girene hediyemiz olacak”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ta geziye açılan bölgede, Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi.

Maraş’ın 8 Ekim 2020’de açıldığını anımsatan Tatar, “8 Ekim 2022’de, saat tam 12.00’de (Maraş’a) ilk gelene hediyemiz olacak” diyerek, “ açılışın ikinci yılını konserle kutlayacaklarını” söyledi.

Tatar ayrıca, Maraş’ta bir sonraki aşamanın, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabileceğini de ifade etti.

Tatar’ın Maraş ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Tam 47 yıl antlaşma olursa diye bekledik. Olmadı, Rumlar hep vazgeçti. Maraş’ı açmak hakkımızdı, açtık. Pandemiye rağmen Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısı 750 bini geçti. Araziler Osmanlı’dan kalan vakıflara ait, üzerindeki binaların bir kısmı Rumlara, İngilizlere ait. Kamu binaları da var. Bu konuda, binalar için kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu var. Taşınmazını geri isteyenin bu komisyona, tapusuyla başvurması gerekiyor. Maraş’ta bir sonraki aşama, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabilir. 8 Ekim 2022’de açılışının ikinci yılında, saat tam 12.00’de ilk gelene hediyemiz olacak, konserle kutlayacağız. Dünyanın en güzel plajı. Başka hiçbir yerde yok. Huzur buluyorum, sık sık gelmeye çalışıyorum.”

Rusya’dan direkt uçuş…

“Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Tatar, “Birkaç şirket bu konuda izin almaya çalıştı. Bizde de bir başvuru var” diyerek, “Diplomatik ve siyasi sorun yaşanmaması için istişare ediyoruz. Zaten her ülkeden turistin Türkiye Cumhuriyeti üzerinden gelme imkânı bulunuyor” ifadelerini kullandı.