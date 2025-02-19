Taşkent Doğa Parkı duyurdu: Karpaz’daki hür eşekler için destek çağrısı

Taşkent Doğa Parkı, Karpaz’daki hür eşekler için yeni bir destek kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Karpaz’daki eşeklerin sana gerçekten ihtiyacı var! Onların sahipsiz olmadıklarını göster! Sembolik olarak bir eşek de sen sahiplen, onların hak ettikleri refah seviyesine kavuşmaları için destek ol.” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, her bir eşeğin 10 yıllık kurtarma, tedavi, bakım ve refah ihtiyacının tek seferlik 200 Euro olduğu belirtilerek, “Ancak birlikte el ele verirsek onları koruyabiliriz.” çağrısı yapıldı.

Sembolik Sahiplenme Linki: https://bit.ly/esekkurtar