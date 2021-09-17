Tasarruflarında ve arabalarında uyuşturucu bulundu: suçüstü tutuklandılar

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlılar K.A ve A.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa’da görevli bir Polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan araçtaki zanlılar üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis ayrıca, zanlı K.A’ya bir diğer araçta yapılan aramada da yaklaşık 25 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı K.A’nın konu maddeyi aranan 1 şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan, 3 gün daha Poliste tutuklu olmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.