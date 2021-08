İnşaat durduruldu: İşte ilk görüntüler

Girne'deki tartışmalı inşaat durduruldu. "Çevre Talanı" olarak ses getiren inşaat için "ara emri" kararı uygulandı. Hükümetin "Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi" açıklaması ise çevre örgütleri ve hukukçuları tatmin etmedi.



Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı 105 konutluk site inşaatı ile ilgili olarak mahkemeden ‘ara emri’ kararı çıktı, Başbakan Ersan Saner ise “3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararını” iptal ettiğini duyurdu.



Bakanlar Kurulu’nun ‘iptal kararı’ çevre örgütlerini tatmin etmedi. Yeşil Barış Harekatı avukatlarından Emre Efendi, Bakanlar Kurulu’nun "halkı aldattığını" dile getirdi, bu konuda 2 karar olduğunu, şu anda yalnızca ‘kira bedellerinin belirlenmesine yönelik’ kararın iptal edildiğini kaydetti.



YENİDÜZEN, gelişmeleri an be an izledi, tartışmalı araziye gitti, inşaatın durdurulduğu ana tanıklık etti.

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı 105 dubleks konutlu site inşaatıyla ilgili hem iptal hem de ara emri kararı alındı. İpal kararı tartışma yarattı.

Kamuoyunda günlerdir tartışılan ve Yeşil Barış Hareketi tarafından da yargıya taşınan arazi inşaatına ilişkin önce ara emri (yürütmeyi durdurma kararı) verildi.

Ardından Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nun Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından söz konusu arazinin kiralanmasına yol açan 3 Mayıs 2018 tarihli kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Verilen karar çevre örgütlerini tatmin etmedi.

Erhürman sordu: Saner hangi kararı iptal etti?

GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Yüksek İdare Mahkemesi, Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd’ye 49 yıllığına kiralanması hususundaki kararın ve bu karar altındaki işlemlerin durdurulmasına emir verdi.

Karar sabah saatlerinde alındı.

Alınan bu karara rağmen, bölgedeki inşaat çalışmaları durmadı.

Çevre örgütleri, Girne Belediyesi’ne giderek, ara emrine ilişkin mahkeme kararını ekiplere yazılı olarak elden tebliğ etti.

Girne Belediyesi’nde görevli ekipler, inşaat alanına giderek, alınan ara emri kararına ilişkin ilk etapta bilgilendirmek ve çalışmaların durdurulmasını istedi.

İnşaatta görevli bir çalışan, kendilerine yazılı herhangi bir tebligat yapılmadığını, böyle bir belgenin gelmemesi halinde çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Hem ara emri hem de yasağa rağmen çalışma!

Alınan ara emri kararına rağmen, inşaatta çalışmalar saatlerce durmadı.

Çalışma Bakanlığı’nın sıcak havalara ilişkin aldığı, 30 Eylül’e kadar geçerli olan ‘açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatleri arasında çalışma yapılmasının yasaklanmasına’ ilişkin uygulamanın hiçe sayıldığı da gözlemlendi.

Bu sırada bölgeye Kofalı İnşaat Direktörü Ali Kofalı geldi, basına kısa bilgilendirme yaptı. Kofalı, yazılı tebligat almadıklarını bu nedenle çalışmaları durdurmayacağını söyledi.

Çevre örgütleri harekete geçti

Mahkeme kararına rağmen, bölgede inşaat çalışmalarının halen sürmesi, çevre örgütlerini harekete geçirdi.

Yeşil Barış Hareketi Genel Başkanı Feriha Tel, Genel Sekreter Doğan Sahir ile Biyalog Hasan Sarpten inşaat alanına geldi.

Çevreciler, personele çalışmaları durdurmasını söyledi, ellerindeki mahkeme kağıdını göstererek, içeri girmek istedi.

Çalışanlar ilk önce içeri kimseyi alamayacağını belirtti, bunun üzerine çevreciler inşaat alanına girerek, çalışma yapılıp, yapılmadığını inceledi.

Çevreciler, söz konusu alanda beton dökümünün başladığını da tespit etti.

Polise ihbar ettiler

Çalışmaların halen devam ettiğini gören çevreciler, duruma tepki gösterdi, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Yeşil Barış Hareketi Genel Başkanı Feriha Tel Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Kısa süre sonra polis ekipleri bölgeye geldi.

Yaşananlar üzerine inşaat alanındaki çalışmalar saat 16.30 sıralarında durdu.

