Erhürman sordu: Saner hangi kararı iptal etti?



Girne’de ‘çevre talanı’ olarak ses getiren ve Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd.’e 105 villanın inşaatı durduruldu, ancak tartışma bitmedi.



Güven Yapı Kooperatifi tarafından Girne’de başlatılan site inşaatının durdurulması için yargıda “ara emri” kararı alınırken, Başbakan Ersan Saner de “Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi” dedi.



Hukukçu kimliği ile de tanınan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan’ın açıkladığı iptal kararının, ilk kiralama değil kiralama bedeliyle ilgili olduğunu söyledi.



“Arazinin Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd.’e Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanmasına yetki veren Bakanlar Kurulu kararı 2017 tarihlidir” diyen Erhürman, Başbakan Saner’in ise iptali duyururken, “yalnızca kira tutarı ile ilgili 2018 tarihli karardan söz ettiğini belirtti.



Erhürman, Saner’e yönelik şu soruları gündeme taşıdı.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd.’e ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Sn. Saner’den dinlediğimiz gibiyse, hükumet ya ne yaptığını bilmiyor, ya sorumluluğu üzerinden atmasını sağlayacağını sandığı bir softa şaşırtması yapıyor, ya da, en kötüsü, rayiç bedel altında kiralamaya hukuki zemin yaratmaya çalışıyor!!!

1. Arazinin Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd.’e Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanmasına yetki veren Bakanlar Kurulu kararı 2017 tarihli.

2. 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı kira tutarıyla ilgili ve kiralamanın rayiç kira bedeli (piyasa fiyatı) üzerinden yapılmasına ilişkin.

3. Mahkeme, ara emrinde, doğal olarak, öncelikle 2017 tarihli “kararın ve/veya karar altında yapılmış olan işlemlerin uygulanmasının…” durdurulmasını emrediyor. 2018 tarihli kararla ilgili durdurma kararını, daha sonra, ikinci paragrafta açıklıyor.

4. Doğal olan bu, çünkü Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kira sözleşmesini imzalamasının dayanağı, buna yetki veren 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı. 2018 tarihli karar yalnızca kira tutarı ile ilgili.

5. Henüz Bakanlar Kurulu’nun kararını Resmi Gazete’de görmedik ama karar Sn. Saner tarafından açıklandığı gibiyse, yalnızca kira tutarı ile ilgili karar iptal edilmiş olacak ama sözleşmenin imzalanmasının dayanağı olduğu mahkeme kararında da belirtilen 2017 tarihli karar ortadan kalkmış olmayacak.

6. Bu da, ara emri verilen davanın devam etmesini gerektirecek çünkü sözleşme de, onun dayanağı olan 2017 tarihli karar da iptal edilmemiş olacak.

7. Hatta, 2018 tarihli karar iptal edildiği için, rayiç bedelin altında kiralamaya hukuki zemin yaratılmış olacak.8. Özetle, Saner hükumetinin murat ettiği nedir bilmiyoruz, kısa bir süre içinde anlayacağız ama ara emrinin birinci konusu olan 2017 tarihli karar iptal edilmediğine göre, sözleşme de henüz dayanaksız kalmış değil.

9. Bütün bunlara karşın mahkemenin ara emri yürürlükte ve Anayasa gereği, söz konusu bölgede yapılan tüm işlerin durması şart!

"Aklımızla dalga geçiyorlar"



Avukat Emre Efendi de hükümetin kararına tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu'nun halkı kandırdığını belirten Avukat Emre Efendi, "Halkla, aklımızla dalga geçiyorlar" dedi.

Emre Efendi şu açıklamayı yaptı:



"Yeter hükümet olarak bu halkla dalga geçtiğiniz.

Bakanlar Kurulu gene ayın oyun yapıyor.

Eziç üzerindeki doğa katliamı meselesiyle ilgili 2 adet Bakanlar Kurulu Kararı vardı. Biri 2017 biri 2018 yılına ait. Esas kaynak Karar 2017 yılına ait karardır ve 2017 yılına ait esas kararı iptal etmediler. Sadece kira bedelleri belirlensin noktasındaki 2018 yılına ait kararı iptal ettiler. Bunu yapmak için de ara emri alıp alamayacağımızı bekleyip görmek istediler. Ara emri alınca göz boyamak için esas kaynak kararı bırakıp diğerini iptal ettiler. Bu işe her zaman yaptıkları gibi hile hurdayla, başka bir formülle devam etmeye çalışacakları burdan belli. Davamız devam edecek.

Yazıklar olsun lafı size az kalır."