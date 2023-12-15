Tartışmalı kitaplarla ilgili ara emri talebi reddedildi

Kitapların gerçek yazarlarına sorulmadan Türkiye'de çeşitli "güncellemeler" yapılarak Kıbrıs'ın kuzeyinde eğitim müfredatına sokulan kitaplarla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili ara emri talebi, reddedildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) desteğiyle, kitapların yazarlarından Ahmet Güneyli tarafından, KKTC Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Dairesi'ne karşı açılan davada mahkeme, ilk nazarda davacıyı haklı bulmadı.

Bu kapsamda ara emri başvurusu reddedildi ancak dava devam edecek. Mahkeme, davacı Güneyli'nin; "meşru menfaat", "icrai karar", "konunun ciddiyeti" gibi iddialarını haklı bulurken, kitaplarda yer alan yazım hataları ve cinsiyetçi fotoğraf kullanım iddialarını ilk nazarda haklı bulmadı.