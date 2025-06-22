Tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Yeşilırmak'ta dün akşam traktörle tarla süren 38 yaşındaki Enver Luman, traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak sıkıştı.
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Yeşilırmak'ta dün akşam traktörle tarla süren 38 yaşındaki Enver Luman, traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak sıkıştı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün 20.15 sıralarında gerçekleşti. 38 yaşındaki Luman, traktör ile tarla sürdüğü sırada tarla kenarında bulunan 1.50 metre yükseklikten aşağıya doğru traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak sıkıştı.
Olay sonrası yaralanan traktör sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından Acil Servis'te müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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